Отец погибшей из-за атаки БПЛА в Крыму рассказал, что его дочь звонила перед взрывом

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

Девочка, погибшая в результате удара вражеского беспилотника по Крыму, звонила маме перед тем, как произошла трагедия. Об этом пишет RT со ссылкой на отца погибшей.

Как отмечает издание, удар произошел в 04:44 – после того, как звонок завершился. Мужчина рассказал, что его дочь уже почти добралась до дома после встречи с друзьями.

По его словам, вся семья собиралась в четверг, 20 июля, поехать отдыхать в Анапу.

Девочка погибла в результате атаки украинского беспилотника на Крым. ЧП произошло под утро 20 июля.

Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

Позднее выяснилось, что 14-летняя погибшая вместе с подругой шла встречать рассвет мимо центральной площади. Она получила множественные осколочные ранения брюшной полости и головы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет организовал расследование по данному факту. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.



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