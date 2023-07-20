09:36Происшествия
Появились кадры последствий удара беспилотника по поселку Раздольное в Крыму
В результате атаки погибла 14-летняя девочка. Вместе с подругой погибшая шла встречать рассвет мимо центральной площади. Она получила множественные осколочные ранения брюшной полости и головы, несовместимые с жизнью.
"Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком. К сожалению, спасти ее не удалось", – сообщили в правительстве Крыма.
После атаки беспилотника в поселке Раздольное ввели режим ЧС.
Глава республики Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью ребенка. Он пообещал, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку.
ЧП произошло под утро 20 июля. В результате удара вражеского дрона были повреждены четыре административных здания. На месте происшествия работают все профильные службы.
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