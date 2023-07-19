Путину доложили о детонации боеприпасов на войсковом полигоне в Крыму – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимиру Путину доложили о детонации боеприпасов на войсковом полигоне в Кировском районе в Крыму. Сейчас принимаются все необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава Крыма Сергей Аксенов оперативно отреагировал на пожар на военном полигоне. Ситуация уточняется, добавил Песков.

"Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется", – заявил он.

О возгорании информация поступила утром 19 июля. Аксенов заявил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, на сутки планировалось эвакуировать свыше 2 тысяч жителей четырех населенных пунктов.

Пострадавших в результате ЧП не выявили. Эвакуированным жителям оказывается помощь, их разместили в пункты временного размещения. На этом фоне был организован оперативный штаб, также создан объезд участка трассы "Таврида".

Кроме того, движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал ситуацию в районе динамичной. По его словам, на полигоне произошла детонация боеприпасов. Политик уточнил, что эвакуация жителей не должна продлиться дольше двух дней.



Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму.