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07:56

Происшествия

Межрегиональные автобусы с "Тавриды" в Крыму перенаправляют на трассу Белогорск – Феодосия

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия из-за пожара на полигоне в Крыму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Глава ведомства уточнил, что железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

Утром 19 июля стало известно о пожаре, который произошел на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. В связи со случившимся в регионе временно перекрыли движение по трассе "Таврида".

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

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