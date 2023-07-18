В США заявили о непричастности к теракту на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Национальный антитеррористический комитет РФ

Заявления о том, что США были причастны к террористическому акту на Крымском мосту, являются неверными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Государственного департамента страны Мэттью Миллера.

Так он прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что покрывательство США украинских радикалов демонстрирует причастность Вашингтона к преступлениям киевского режима.

Киев атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов в ночь на 17 июля. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Позже стало известно, что в результате теракта был полностью разрушен пролет в сторону Тамани. Как сообщал Хуснуллин, восстановить участок будет невозможно, его придется демонтировать. Еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь при повреждении сместился на 70–80%, но удерживался на опоре.

В Минтрансе РФ заявили, что поезда в Крым и обратно идут по расписанию