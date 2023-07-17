Движение по одной из сторон Крымского моста могут запустить к 15 сентября

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Движение автомобилей по одной стороне Крымского моста может быть возобновлено к 15 сентября. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Предварительно, планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне – к 1 ноября", – сказал он.

Хуснуллин также пояснил, что опоры Крымского моста после ночного теракта находятся в нормальном состоянии. Результаты осмотров водолазов показали, что они не получили сильных повреждений. В то же время Владимир Путин, слушая доклад политика, отметил важность сохранения опор в нормальном состоянии.

"Это хорошая новость, если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях. Но то, что опоры не повреждены, – это самое главное", – сказал президент в беседе с Хуснуллиным.

По информации вице-премьера, один пролет в сторону Тамани в результате террористического акта был полностью разрушен и не подлежит восстановлению, еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь при повреждении сместился на 70–80%, но удерживается на опоре.

Помимо этого, отметил Хуснуллин, понять полностью, когда можно будет запустить движение легковых авто по мосту, удастся только к часу ночи. Частичное движение легковых машин планируют возобновить по Крымскому мосту до конца суток.

"Железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. Один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ", – добавил он.

Между тем Хуснуллин заявил, что для ремонта Крымского моста потребуется построить новый временный мост длиной 250 метров. Это необходимо из-за того, что опора находится между автомобильной и железнодорожной частями.

Полный размер ущерба от ЧП на Крымском мосту, по информации вице-премьера, планируют определить после подсчета количества необходимых для его восстановления материалов и рабочей силы. Примерная стоимость может быть озвучена 18 июля.

О взрыве на мосту стало известно в ночь на 17 июля. Теракт произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате этого погибла пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила и была доставлена в больницу.

На этом фоне на мосту было приостановлено движение. Днем 17 июля железнодорожная часть моста полностью возобновила работу.

Впоследствии отмечалось, что для ожидающих в очереди на паром в Керчи была развернута специальная площадка. Машины собирались на накопителе перед самой паромной переправой. Как только он будет заполнен, авто начнут отправлять на новую площадку.



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