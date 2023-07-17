Почти все вечерние пассажирские поезда будут отправляться из Крыма согласно расписанию

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Почти все вечерние поезда, которые должны были отправляться из Крыма, будут уезжать с полуострова согласно расписанию. Об этом сообщает оператор железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс" на своем официальном сайте.

Согласно заявлению компании, все вечерние поезда будут отправляться с перронов по расписанию, кроме одного поезда.

Поезд № 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург будет отправлен позже в связи с поздним прибытием состава в Евпаторию, добавил перевозчик.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что железнодорожная часть Крымского моста работает полноценно. Он добавил, что все паромы на Керченской переправе готовы к организации перевозок.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о теракте, произошедшем на Крымском мосту. Все случилось в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли два жителя Белгородской области, они были супругами, их несовершеннолетняя дочь осталась жива и пострадала. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Из-за ЧП на мосту было приостановлено движение. Позже правительство РФ приняло решение, что для машин, направляющихся в Крым по альтернативным маршрутам, процедура проверки документов будет облегчена.



Хуснуллин сообщил, что опоры железнодорожного моста не пострадали