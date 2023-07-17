12:42Транспорт
Кабмин РФ разрешил пропускать без документов машины, едущие в Крым по альтернативному пути
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Автомобили, которые едут в Крым по альтернативным маршрутам, будут пропускать почти без проверки документов, сообщается на сайте правительства РФ.
"Договорились по альтернативному маршруту, он у нас на сегодняшний день отработан, будем оперативно пропускать через пункты пропуска все машины, практически без проверки документов, для того, чтобы не создавать пробок. Паромная переправа в ближайшее время возобновит свою работу", – заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он также отметил готовность всех паромов на Керченской переправе.
Происшествие на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. В результате инцидента была повреждена часть моста в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Путешественникам и жителям полуострова рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.
Официальные представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в ЧП киевский режим. Национальный антитеррористический комитет классифицировал случившееся как террористическую атаку.
В результате атаки погибли супруги из Белгородской области, которые перемещались на легковом автомобиле. Также травмы получила их несовершеннолетняя дочь.
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