Крымский мост подвергся террористической атаке – НАК

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Крымский мост подвергся террористической атаке. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.

По данным комитета, атака на Крымский мост была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами Вооруженных сил Украины. В результате диверсии на мосту повреждена автодорожная составляющая.

Аналогичное уголовное дело завел и Следственный комитет РФ.

"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В свою очередь, источник РИА Новостей сообщил о проведении в рамках уголовного дела взрывотехнической экспертизы.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о происшествии на Крымском мосту. Оно случилось в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Путешественникам и жителям полуострова рекомендовали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

Жертвами атаки стали мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также травмы получила их несовершеннолетняя дочь. Семья перемещалась на легковом автомобиле.

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