Советник главы Крыма сообщил о планах открыть пункты временного размещения

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Пункты временного размещения планируется открыть в Восточном Крыму, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, туристы смогут получить там любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы.

Крючков также призвал туристов, которые выбрали альтернативный маршрут выезда из Крыма через новые регионы РФ, обратить внимание, что работают три пункта пропуска: Армянск, Джанкой и Перекоп.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. О характере происшествия не сообщалось.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Ее предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Медики Краснодарского края готовят санитарную авиацию для оказания ребенку необходимой медпомощи.

В связи со случившимся Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, вместо этого выбрать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.

В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.

Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту возобновят до 09:00. Данные по работе паромного сообщения также будут уточнены к этому времени.



Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП