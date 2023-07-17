В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

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По данным Минздрава Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом говорится в телеграм-канале оперативного штаба региона.

Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

В данный момент для оказания необходимой медпомощи врачи Краснодарского края готовят санитарную авиацию. Пострадавшего ребенка доставят в краевое лечебное учреждение.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. О характере происшествия не сообщалось.

В связи со случившемся он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, вместо этого выбрать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.

В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.