Власти Крыма призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах

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Министр курортов и туристов Крыма Вадим Волченко призвал гостей полуострова по возможности оставаться в гостиницах в связи с ЧП на Крымском мосту. Видео с обращением министра было опубликовано в телеграм-канале советника главы Крыма Олега Крючкова.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться", – сообщил Волченко.

Он добавил, что в министерстве курортов Крыма был создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, а также открыта горячая линия по номеру 8 (800) 511-80-18.

Олег Крючков также сообщил, что пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме. Организовано движение туристов по альтернативному маршруту.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. О характере происшествия не сообщалось.

В связи со случившемся он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, вместо этого выбрать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.