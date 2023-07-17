Власти Крыма окажут необходимую помощь туристам в связи с ЧП на Крымском мосту

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В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии ведомства – 8 (800) 511-80-18.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановили движение из-за чрезвычайного происшествия, которое случилось в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Характер происшествия он не уточнил, добавив, что в данный момент на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

Глава Крыма также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Так, в данный момент местные власти планируют сухопутный маршрут через новые регионы РФ.