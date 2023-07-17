Губернатор Краснодарского края призвал жителей не планировать проезд через Крымский мост

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с ЧП на Крымском мосту призвал жителей и гостей региона не планировать проезд по этому маршруту. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона предложил туристам выбирать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.

Кондратьев также сообщил, что дал поручение сформировать в Темрюкском районе Краснодарского края оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, которые находятся в пробке на подъездах к мосту.

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов. В данный момент власти полуострова планируют сухопутный маршрут.

О ЧП на Крымском мосту стало известно в ночь на 17 июля. Оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Официальной информации о характере происшествия не поступало. В данный момент на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.