Крым обеспечен продовольственными и промышленными товарами – власти

Фото: 123RF/bloodua

Врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян сообщила, что полуостров обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами. Ее слова приводятся в телеграм-канале советника главы Крыма Олега Крючкова.

"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", – заявила Элекчян.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Так, в данный момент местные власти планируют сухопутный маршрут через новые регионы РФ.