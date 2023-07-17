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05:49

Происшествия

Крым обеспечен продовольственными и промышленными товарами – власти

Фото: 123RF/bloodua

Врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян сообщила, что полуостров обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами. Ее слова приводятся в телеграм-канале советника главы Крыма Олега Крючкова.

"Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы", – заявила Элекчян.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Так, в данный момент местные власти планируют сухопутный маршрут через новые регионы РФ.

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