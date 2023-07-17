В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Минтранс России сообщил, что со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Вместе с тем в министерстве опровергли распространяющуюся в ряде СМИ информацию о повреждении опор моста. Уточняется, что конструкции пролетов находятся на своих опорах.

В ведомстве отметили, что обследование состояния моста продолжается.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту было остановлено движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через этот мост, вместо этого в целях безопасности лучше выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Позже с аналогичным заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Министр курортов и туристов Крыма Вадим Волченко, в свою очередь, призвал гостей полуострова по возможности оставаться в гостиницах в связи с ЧП на Крымском мосту.