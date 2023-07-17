Пробка на подъезде к Крымскому мосту составляет около 3 км

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Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась и составляет на данный момент около трех километров. Об этом говорится в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Всем, кто стоял на подъезде к мосту, объяснили возможность проезда по альтернативному маршруту или предложили отказаться от поездки", – говорится в сообщении Оперштаба.

Кроме того, продолжается работа полицейских по информированию автомобилистов на въезде в Темрюкский район со стороны Анапы и Славянска-на-Кубани о закрытии движения через Крымский мост.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту было остановлено движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через этот мост, вместо этого в целях безопасности лучше выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Позже с аналогичным заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. В частности, в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб.