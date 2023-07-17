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06:06

Происшествия

Поезда в Краснодарский край и обратно следуют согласно расписанию – РЖД

Фото: 123RF/vladj55

Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр поддержки РЖД.

Как уточнили в компании, все работает в штатном режиме.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В связи со случившемся он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, вместо этого выбрать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

На Крымском мосту увеличилось число автомобилей до 1,2 тыс

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