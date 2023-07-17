06:56Происшествия
Движение ж/д транспорта по Крымскому мосту временно остановлено
Фото: kremlin.ru
Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на справочную Южной пригородной пассажирской компании.
Уточняется, что движение по мосту было остановлено по техническим причинам.
В компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс", в свою очередь, сообщили о возможных изменениях в расписании движения поездов "Таврия" в связи с ЧП на Крымском мосту.
В телеграм-канале организации сообщили о создании оперативного штаба, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
В связи со случившемся он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. В целях безопасности глава Крыма посоветовал выбирать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.
В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.
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