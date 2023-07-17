Аксенов сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00

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Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он добавил, что расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут также уточнены до 09:00.

О причинах чрезвычайного происшествия на Крымском мосту дополнительно сообщат правоохранительные органы, отметил Аксенов. По его словам, на месте работают все необходимые службы.

Глава Крыма в очередной раз призвал доверять только проверенным источникам информации.

В ночь на 17 июля Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

Согласно данным Минтранса РФ, в результате происшествия со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. В ведомстве также опровергли информацию о повреждениях опор моста.