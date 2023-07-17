Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в Темрюкскую центральную больницу

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Пострадавшую в результате ЧП на Крымском мосту девочку доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщает РИА Новости.

Несовершеннолетняя находится в реанимации. Степень состояния ребенка определяется. Пока неизвестно, сколько времени она проведет в реанимации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что когда врачи разрешат, ребенка перевезут в Белгородскую область. До этого губернатор сообщил о гибели ее родителей.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. О характере происшествия не сообщалось.

В связи со случившимся он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, вместо этого выбрать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.

В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.