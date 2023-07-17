Захарова назвала Киев преступной группировкой после атаки на Крымский мост

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Атака на Крымский мост совершена украинской стороной, чей режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, руководят этой террористической государствленной структурой Вашингтон и Лондон.

В ночь на понедельник, 17 июля, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту. Взрыв произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристам и жителям полуострова посоветовали выбирать альтернативные пути объезда через новые регионы РФ.

После атаки выявили две жертвы, ими стали мужчина и женщина – жители Белгородской области. Кроме того, травмы получила их несовершеннолетняя дочь. Семья перемещалась на легковом автомобиле.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". По информации Национального антитеррористического комитета, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами украинской армии. В результате этого на мосту повреждена автодорожная составляющая.



Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту