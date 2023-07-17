Песков заявил, что Запад причастен к теракту на Крымском мосту

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких иллюзий по поводу того, что Запад причастен к теракту на Крымском мосту, в Кремле нет. Он подчеркнул, что Вашингтон и другие столицы Европы занимаются координацией Киева.

"Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона, и ряда европейских столиц, а также НАТО. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе, поэтому здесь у нас никаких иллюзий нет", – сказал он.

По словам представителя Кремля, РФ не развивает отношения с Западом, однако каналы диалога стоит сохранить, так как они могут понадобиться во время разных событий.

"В самые острые моменты все равно нужны каналы диалога. Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи, но каналы для диалога все равно нужны", – объяснил Песков.

Он подчеркнул, что диппотношения РФ с Вашингтоном и Великобританией, скорее всего, не будут разорваны, но, возвращаясь к своему прошлому ответу, есть необходимость в каналах для ведения диалога.

Ранее Песков заявлял, что теракт, произошедший на Крымском мосту, требует собранности и дополнительной работы со стороны властей РФ. Он добавил, что Владимир Путин уже заслушал доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова на фоне случившегося.

В ночь на 17 июля Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, все случилось в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей полуострова призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли двое жителей Белгородской области, мужчина и женщина, их дочь пострадала и была госпитализирована. Девочка впала в кому, однако в скором времени пришла в себя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами Вооруженных сил Украины.



Уголовное дело о теракте возбудили после ЧП на Крымском мосту