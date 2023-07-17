Медведев призвал применить силу к террористам после взрыва на Крымском мосту

Фото: kremlin.ru

Опыт показывает, что террористам нельзя противостоять международными санкциями, запугиванием или увещеваниями, они понимают лишь язык силы. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку на Крымский мост.

"Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с этим зампред СБ призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований".

Об атаке на Крымский мост 17 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Взрыв зафиксировали в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Туристов и местное население призвали выбирать альтернативные пути объезда.

Стало известно о двух смертях – мужчины и женщины. Они являются жителями Белгородской области. Кроме того, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Сейчас она находится в сознании, помощь ей оказывается в полном объеме.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами украинских войск.

Ситуацию прокомментировал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он сообщил, что Крымский мост является незаконным. Вместе с этим он подчеркнул, что такие сооружения недолговечны.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту