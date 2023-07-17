В АТОР заявили, что туристы начали восстанавливать отмененные путевки в Крым

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Туристы начали восстанавливать ранее аннулированные путевки, сейчас поступают заявки на новые бронирования. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На полуострове планируют восстановить автомобильное движение в кратчайшие сроки. Сейчас в Керченском проливе начала работу паромная переправа, на нее начали пускать легковые автомобили.

В качестве примера АТОР привела данные туроператора "Алеан". Последний сообщил не только о восстановлении отмененных путевок, но и о новых заявках на бронирование отелей в Крыму. Даты заезда указываются начиная со следующей недели и по сентябрь включительно.

"Туроператоры как и утром, так и по состоянию на 15:00 17 июля не фиксируют массовых отмен туров на крымском направлении", – говорится в сообщении.

Как правило, сейчас снимаются брони на туры и отели в ближайшие даты июля. Отмечается, что все аннуляции осуществляются без штрафов, с полным возвратом средств, уточнили в "Алеане".

Путешественники могут попасть на полуостров по железной дороге. Для туристических автобусов открыли паромную переправу, а также составили гибридный маршрут с переправкой через мост электропоездами. Помимо этого, многие россияне путешествуют в Крым на личных автомобилях.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал руководству и работникам отелей идти навстречу посетителям и продлевать проживание на несколько суток. На фоне остановки движения на Крымском мосту многие туристы не могут попасть вовремя на отдых.

О взрыве на мосту стало известно в ночь на 17 июля. Теракт произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате этого погибла пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила и была доставлена в больницу.

На этом фоне на мосту было приостановлено движение. Днем 17 июля железнодорожная часть моста полностью возобновила работу.

Впоследствии отмечалось, что для ожидающих в очереди на паром в Керчи была развернута специальная площадка. Машины собирались на накопителе перед самой паромной переправой. Как только он будет заполнен, авто начнут отправлять на новую площадку.

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