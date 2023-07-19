Более 2 тыс человек эвакуируют из населенных пунктов у горящего полигона в Крыму – Аксенов

Фото: телеграм-канал Baza

Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе Крыма, где произошел пожар, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Таким образом, планируется эвакуация более двух тысяч человек, уточнил он.

На месте происшествия работают все профильные службы. Кроме того, был развернут оперативный штаб.

Аксенов призвал местных жителей доверять только проверенным источникам информации.

В свою очередь, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия. При этом железнодорожный транспорт, паромная переправа, а также пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в штатном режиме.

"Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе на востоке Крыма произошел пожар на полигоне. В результате произошедшего была перекрыта трасса "Таврида".

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, автомобили перенаправляют по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.