Хуснуллин сообщил, что грузоперевозки по Крымскому мосту в ближайшее время не возобновят

Фото: 123RF/hennessfotographer

Запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"У нас мост был полностью готов к работе и приемке автомобильного грузового транспорта, но мы это решение не применяли с целью безопасности. <…> И сейчас, конечно, мы тоже не будем запускать грузовые машины по мосту", – заявил Хуснуллин.

Киевский режим атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов в ночь на 17 июля. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Между тем утром 18 июля возобновили работу Керченской паромной переправы. Кроме того, власти снова запустили автобусное сообщение из Ростовской области в Крым.

Хуснуллин заявил, что движение по одной из сторон Крымского моста может быть возобновлено к 15 сентября. По второй – к 1 ноября.

По информации вице-премьера, один пролет в сторону Тамани в результате террористического акта был полностью разрушен и не подлежит восстановлению, еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь при повреждении сместился на 70–80%, но удерживается на опоре.

В Минтрансе РФ заявили, что поезда в Крым и обратно идут по расписанию