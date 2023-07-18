Власти восстановили автобусное сообщение из Ростовской области в Крым

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Автобусное сообщение из Ростовской области в Крым вновь работает, сейчас заказные автобусы следуют на полуостров по альтернативному маршруту через новые регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта региона.

По словам представителя ведомства, регулярные автобусы будут направляться через паромную переправу. Он рассказал, что сейчас в регионе продолжает увеличиваться загруженность перехватывающих парковок, на которых создают колонны грузовиков, направляющихся в Крым.

Днем ранее продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым была приостановлена до согласования новых путей объезда. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказывал, что в регионе решают, как упорядочить трафик автомобилей.

При этом движение автобусов из Краснодара в Крым все еще приостановлено, пишет РИА Новости со ссылкой на Единый информационный центр автовокзалов и автостанций Кубани. Вице-премьер Марат Хуснуллин информировал, что движение по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме.

Автомобили наибольший отрезок проезжали по двум полосам. В реверсивном режиме ехали только у разрушенного участка.

"Сегодня все рейсы (в Крым. – Прим. ред.) отменены до особого распоряжения", – говорится в сообщении.

Утром 18 июля работа Керченской паромной переправы была возобновлена. Движение паромов осуществляется в штатном режиме.

В ночь на 17 июля два украинских беспилотных надводных аппарата ударили по Крымскому мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь. В этой связи Владимир Путин призвал оказать помощь девочке и ее близким. Он также поручил руководству региона и федеральным властям взять вопрос на контроль.

В МИД РФ прокомментировали атаку на Крымский мост