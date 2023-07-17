Площадку ожидания сделали для легковых машин в Керчи после ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "ТАСС"

Специальную площадку для ожидающих очереди на паром легковых автомобилей развернули в Керчи после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Ее разместили на территории недействующего аэропорта, вблизи площадки-накопителя для грузовиков. Там уже оборудованы биотуалеты, организованы подвоз воды и питание.

Отмечается, что в настоящее время автомобили собираются на накопителе непосредственно перед самой паромной переправой. Как только он будет заполнен, машины начнут отправлять на новую площадку.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Из-за ЧП на мосту было приостановлено движение. Уже днем 17 июля железнодорожная часть моста полностью возобновила работу. Что касается автотранспорта, то для машин, направляющихся в Крым по альтернативным маршрутам, было решено предельно облегчить процедуру проверки документов.



Следственный комитет РФ опубликовал видео с места теракта на Крымском мосту