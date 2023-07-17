Путин поручил организовать движение транспорта на крымском направлении – Песков

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Владимир Путин дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении в свете теракта на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер поручил обеспечить помощь и содействие людям, находящимся в пути.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами Вооруженных сил Украины.

Крымский мост закрыли из-за чрезвычайного происшествия