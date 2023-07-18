В Кремле уверены, что за атакой на Крымский мост стоит Киев

Фото: Агентстсво "Москва"/Игорь Иванко

Москва не сомневается в причастности Киева к атаке на Крымский мост, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом", – прокомментировал удар по Крымскому мосту пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что в данный момент готовятся предложения по усилению защиты моста.

В ночь на 17 июля украинские боевики атаковали Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Следственный комитет РФ классифицировал действия Киева как террористический акт.

В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь. В этой связи президент РФ Владимир Путин призвал оказать помощь девочке и ее близким. Он также поручил руководству региона и федеральным властям взять вопрос на контроль.

Между тем утром 18 июля была возобновлена Керченская паромная переправа. Кроме того, власти снова запустили автобусное сообщение из Ростовской области в Крым.

Движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено