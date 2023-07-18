Стороны украинского конфликта не должны нападать на гражданские объекты – МИД КНР

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Стороны конфликта на Украине не должны совершать нападения на гражданские объекты, а также соблюдать международное гуманитарное право, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом сообщает ТАСС.

"Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право", – сказала она.

Таким образом Нин прокомментировала террористический акт, произошедший на Крымском мосту.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявлял, что США не могут приписать ответственность за теракт на Крымском мосту ни одной из сторон конфликта на Украине.

По его словам, в Вашингтоне не считают, что атака на Крымский мост окажет воздействие на возможности Вооруженных сил РФ. Кирби добавил, что мост не является единственным путем для обеспечения региона.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибла супружеская пара из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Владимир Путин заявлял, что Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения, добавил Путин. Он указал, что атака беспилотников на Крымский мост – это "очередной террористический акт киевского режима".



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