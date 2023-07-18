Потерявшую родителей на Крымском мосту девочку могут перевезти в Москву

Фото: телеграм-канал "Следком"

Девочка, родители которой погибли при теракте на Крымском мосту, может быть переведена в столичную клинику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главврача Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елену Клещенко.

Отмечается, что ребенок находится в стабильном состоянии. Краевые власти передают, что она в сознании. По словам Клещенко, сегодня запланирован осмотр девочки психологом.

В свою очередь, Владимир Путин попросил оказать необходимую помощь пострадавшей девочке и ее близким. Президент подчеркнул, что теракт привел к гибели мирных граждан и ранению ребенка.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

Из-за случившегося на мосту было приостановлено движение. Днем 17 июля железнодорожная часть моста полностью возобновила работу.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин допустил, что двухстороннее движение по одной стороне моста могут открыть 15 сентября, движение по второй стороне – к 1 ноября. Он добавил, что опоры Крымского моста после ночного теракта находятся в нормальном состоянии.

Движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено