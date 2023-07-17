Путин попросил оказать помощь пострадавшей на Крымском мосту девочке и ее родственникам

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин попросил оказать необходимую помощь пострадавшей при взрыве на Крымском мосту девочке и ее близким. Он также поручил руководству региона и федеральным властям взять вопрос на контроль.

"Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении", – отметил президент РФ на совещании по ситуации с Крымским мостом.

По словам Путина, теракт привел к гибели мирных граждан и ранению ребенка.

"Сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области", – добавил глава страны.

Кроме того, президент России заявил, что Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения, добавил Путин. Он указал, что атака беспилотников на Крымский мост – это "очередной террористический акт киевского режима".

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма