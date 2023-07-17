Путин поручил детально разобраться в теракте на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "Следком"

Владимир Путин поручил детально разобраться в случившемся на Крымском мосту. Он также ожидает конкретных предложений по повышению безопасности.

"Дано поручение ФСБ, следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены", – сказал президент РФ.

По его словам, необходимо оценить нанесенный мосту ущерб и оперативно начать его восстановление.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре. Медики дали благоприятный прогноз по восстановлению девочки.

В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин добавил, что движение автомобилей по одной стороне Крымского моста может быть возобновлено к 15 сентября.

Хуснуллин сообщил, что опоры железнодорожного моста не пострадали