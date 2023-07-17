В МИД РФ назвали невыполнимыми попытки оторвать Крым от материковой России

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Все попытки отрезать Крым от материковой части России обречены на провал. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Повреждения дорожного полотна <...> будут устранены в кратчайшие сроки. Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми", – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве осудили теракт на Крымском мосту, напомнив, что он является исключительно гражданским объектом. Там выразили надежду на то, что компетентные международные организации дадут соответствующую оценку действиям киевского режима, заявления которого подтверждают его причастность к ЧП.

"Циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем", – заметили в ведомстве.

Как добавили в МИД РФ, если в ходе расследования инцидента будет установлено иностранное происхождение БПЛА, с помощью которых был нанесен удар, то это подтвердит причастность Запада к преступлениям украинского руководства.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



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