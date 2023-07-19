Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"



Жителей четырех сел в Крыму эвакуировали из-за пожара на полигоне в Кировском районе. Примерный срок эвакуации – сутки. Об этом советник Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале

Отмечается, что создан оперативный штаб, также организован объезд участка трассы "Таврида".

По информации Крючкова, железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений. Пункты пропуска на севере республики Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме.

О пожаре стало известно утром 19 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

Также из-за случившегося движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия. Об этом проинформировал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.