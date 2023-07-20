В результате атаки украинского БПЛА на Крым погибла девочка-подросток

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В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма были повреждены четыре административных здания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Кроме того, при атаке БПЛА погибла девочка-подросток. Аксенов выразил соболезнования ее родным и близким, а также заявил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.

На месте происшествия работают все профильные службы.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на военном полигоне в Крыму утром 19 июля. Из-за произошедшего перекрыли движение по трассе "Таврида".

Пострадавших в результате ЧП не выявили. Однако более двух тысяч человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения (ПВР). На этом фоне был организован оперативный штаб, также создан объезд участка трассы "Таврида".

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму стал результатом операции главного управления разведки Минобороны Украины и Вооруженных сил страны.

Однако спустя некоторое время агентство РБК-Украина удалило в своем телеграм-канале сообщение о причастности украинской разведки и ВСУ к пожару и опровергло эту информацию.

Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму