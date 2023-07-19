РБК-Украина опровергло свое сообщение о причастности ГУР к пожару на полигоне в Крыму

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Агентство РБК-Украина удалило в своем телеграм-канале сообщение о причастности украинской разведки и ВСУ к пожару на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма и опровергло эту информацию. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что опубликованная ранее информация не соответствует действительности, а СМИ ссылаются на фейковый канал начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова.

Ранее РБК-Украина распространило заявление Буданова со ссылкой якобы на его телеграм-канал. Отмечалось, что глава украинской разведки заявил, что пожар на полигоне в Крыму стал результатом операции главного управления разведки Минобороны Украины и Вооруженных сил страны

О пожаре стало известно утром 19 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, на сутки планировалось эвакуировать более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

В результате пожара никто не пострадал. Эвакуированным жителям оказывается помощь, их разместили в пункты временного размещения, где обеспечат всем необходимым.

Создан оперативный штаб, также организован объезд участка трассы "Таврида". Причины возгорания на полигоне установят следственные органы.

Ликвидацию последствий проведут в кратчайшие сроки. Из-за случившегося движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия.

Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений. Пункты пропуска на севере республики Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме.