Глава Крыма заявил, что ситуация с пожаром на полигоне нормализуется в течение суток

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Ситуация с пожаром на военном полигоне в Крыму должна нормализоваться в течение суток. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов на совещании Владимира Путина с правительством РФ по взрывам на объекте.

"Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток", – сказал он.

По словам Аксенова, сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) из-за ситуации с пожаром находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Некоторые жители отправились к родственникам. Находящиеся в ПВР, обратил внимание Аксенов, обеспечены всем необходимым. Он также добавил, что местные власти надеются решить проблему также в течение суток с привлечением федерального центра и муниципального правительства.

Кроме того, как уточнил Аксенов, возгорание на полигоне привело к детонации части находящихся там боеприпасов. В свою очередь, Путин поручил детальнее разобраться в причинах пожара на объекте.

О возгорании на полигоне стало известно утром 19 июля. Из-за произошедшего перекрыли движение по трассе "Таврида".

Пострадавших в результате ЧП не выявили. Однако более двух тысяч человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения (ПВР). На этом фоне был организован оперативный штаб, также создан объезд участка трассы "Таврида".

Движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно перенаправлено на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений.

О произошедшем, как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оперативно доложили Путину. Представитель Кремля отметил быструю реакцию главы региона на пожар.



Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму