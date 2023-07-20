"Колоссальная трагедия": что известно о погибшей при атаке дрона девочке в Крыму

В четверг, 20 июля, украинский беспилотник нанес удар по поселку Раздольное в Крыму. В результате атаки были повреждены некоторые здания, а также погибла девочка-подросток. В связи с произошедшим в населенном пункте ввели режим ЧС. Рассказываем подробности случившегося.



"Была ранена осколком"

Фото: телеграм-канал "Крым 24 |Z| Все новости Крыма"

Украинский БПЛА ближе к утру 20 июля нанес удар по находящемуся у черноморского побережья на северо-западе Крыма поселку городского типа Раздольное. Об этом сообщили в правительстве региона. В результате атаки повреждения получили некоторые здания, а также погибла 14-летняя девочка. "Погибшая девочка-подросток находилась на улице, была ранена осколком. К сожалению, спасти ее не удалось", – рассказали местные власти.

В самом населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. В экстренных службах уточнили, что от атаки беспилотника преимущественно пострадал центр Раздольного.





экстренные службы Раздольненского района Крыма В основном (пострадал. – Прим. ред.) центр поселка, центральная площадь, Дом культуры, торговые точки – в основном частные, ресторан. Много мелких магазинов (повреждено. – Прим. ред.). Было обращение от банка – выбило стекла.

В свою очередь, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов пояснил, что речи о серьезном ущербе имуществу в поселке не идет. По его словам, весь урон можно быстро восстановить и для этого не нужны дополнительные силы.

"Конечно, самая большая и невосполнимая потеря – это потеря ребенка. Для семьи это колоссальная трагедия. Со своей стороны власти республики окажут всю необходимую помощь семье погибшей. Контакт с ее родными уже установлен", – написал в своем телеграм-канале Константинов.

Вместе с тем в СК РФ сообщили, что по факту атаки БПЛА в Крыму ведется расследование. Ранее в ночь на 17 июля два надводных беспилотника, принадлежащих Украине, ударили по Крымскому мосту. Взрыв повредил его дорожное полотно, а также унес жизни семейной пары из Белгородской области. Выжить удалось только их дочери-подростку, которая в этот момент находилась с родителями в машине. Девочку госпитализировали с различными травмами. Сейчас она находится на лечении в Москве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.



Бесчеловечность и цинизм

Фото: телеграм-канал "Крым 24 |Z| Все новости Крыма"

Со стороны властей Украины удар беспилотником по гражданской инфраструктуре – цинизм. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

"На действия Украины невозможно нормально реагировать. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, и, к сожалению, погибла девочка. Со стороны властей Украины это выглядит цинично. Налицо проявление у киевских властей явной шизофрении и бесчеловечности", – подчеркнула омбудсмен.

Погибшая школьница в день трагедии должна была вместе с семьей отправиться на отдых в другой город. В преддверии поездки ночью она сбежала из дома, чтобы встретить рассвет с подругой. По данным СМИ, вместо себя девочка якобы оставила под одеялом мягкую игрушку. Ее мама заметила "подмену" и решила позвонить дочери. В момент их диалога подросток уже подходила к дому и шла возле магазина, в который попал украинский беспилотник, сообщает Life.ru.

Подруги девочки подтвердили, что та отправилась встречать рассвет, а также рассказали, какой она была.





подруга погибшей девочки Она была прекрасным человеком, всегда поддерживала меня. (В день трагедии. – Прим. ред.) она пошла на улицу с подругой, чтобы встретить рассвет. Я очень сожалею, что так вышло. Если бы я могла ее спасти, я бы это сделала.

По данным СМИ, школьница получила травмы брюшной полости и головы. Предположительно, в пять утра девочку доставили в операционную Центральной районной больницы без сознания. К этому моменту она уже не дышала, а ее сердце не билось. Медикам, несмотря на все усилия, не удалось спасти ребенка. О девочке известно, что она не была проблемным подростком, хорошо училась и закончила восьмой класс.

