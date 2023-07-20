Режим ЧС ввели в поселке Раздольное в Крыму после атаки беспилотника

Фото: телеграм-канал "Крым 24 |Z| Все новости Крыма"

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Раздольное в Крыму после того, как вражеский беспилотник атаковал населенный пункт. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале правительства республики.

"В поселке городского типа Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации", – сообщается в публикации.

При ударе беспилотника были повреждены дом культуры, а также несколько магазинов и ресторан в центральной части поселка.

ЧП произошло под утро 20 июля. В результате удара вражеского дрона были повреждены четыре административных здания.

Кроме того, при атаке БПЛА погибла девочка-подросток. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования ее родным и близким, а также заявил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.

Позднее выяснилось, что 14-летняя погибшая вместе с подругой шла встречать рассвет мимо центральной площади. Она получила множественные осколочные ранения брюшной полости и головы, несовместимые с жизнью.



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