Сенатор Цеков назвал Залужного организатором атак беспилотников на Севастополь

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За атакой беспилотников на Севастополь стоит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Этим мнением поделился сенатор Российской Федерации от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"Уверен, что за организацией атаки на Севастополь стоит лично Залужный, который накануне в западных СМИ разразился грозной бравадой о захвате Крыма. А теперь, решил показать, мол пацан, сказал, пацан сделал. Да только все это выглядит с его стороны весьма ущербно", – передает РИА Новости слова Цекова.

Сенатор заявил, что умелые действия российских военных смогли отразить атаку беспилотников ВСУ. Он добавил, что планы Киева о нанесении урона инфраструктуре Крыма полностью провалились.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 9 беспилотников попытались атаковать территорию Севастополя, все они были подавлены и сбиты российскими силами.

Два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде, уточнил Развожаев. По его словам, пять БПЛА подавили силами РЭБ, еще два сбили над морем.

Новости часа: РЭБ подавила БПЛА над море в Севастополе