08:18Происшествия
Почти 10 беспилотников ВСУ ликвидировали в Севастополе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
9 беспилотников попытались атаковать территорию Севастополя, все они были подавлены и сбиты российскими силами. Об этом губернатор города Михаил Развожаев рассказал в своем телеграм-канале.
"Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе музея Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам", – поделился он.
Два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде, уточнил Развожаев. По его словам, пять БПЛА подавили силами РЭБ, еще два сбили над морем.
Глава региона рассказал, что ни в городе, ни в акватории разрушений после атаки не выявили. Сейчас в Севастополе спокойная обстановка. Российские силы продолжают контроль воздушной обстановки, заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 беспилотника рядом с Воронежем. В результате атаки никто не погиб и не пострадал. Кроме того, не было выявлено разрушений.
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