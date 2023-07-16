Почти 10 беспилотников ВСУ ликвидировали в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

9 беспилотников попытались атаковать территорию Севастополя, все они были подавлены и сбиты российскими силами. Об этом губернатор города Михаил Развожаев рассказал в своем телеграм-канале.

"Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе музея Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам", – поделился он.

Два надводных дрона уничтожили на внешнем рейде, уточнил Развожаев. По его словам, пять БПЛА подавили силами РЭБ, еще два сбили над морем.

Глава региона рассказал, что ни в городе, ни в акватории разрушений после атаки не выявили. Сейчас в Севастополе спокойная обстановка. Российские силы продолжают контроль воздушной обстановки, заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 беспилотника рядом с Воронежем. В результате атаки никто не погиб и не пострадал. Кроме того, не было выявлено разрушений.

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