Киев в этом году совершил свыше 70 атак БПЛА на крымском направлении – Патрушев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В этом году Киев только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО.

Атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины также подвергались территории Краснодарского края и Ростовской области.

По словам Патрушева, особую угрозу безопасности населения представляют попытки ВСУ атаковать с использованием БПЛА и водных аппаратов, а также ракетно-артиллеристские обстрелы. Он отметил, что, как правило, мишенями становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает мирной жизни и здоровью людей.

Как подчеркнул секретарь Совбеза РФ, при подготовке диверсий на территории России Киев использует методы гитлеровских спецслужб.

Утром 4 июля в ТиНАО были сбиты беспилотники. Жители поселения Московский услышали два взрыва, после чего увидели, как над лесополосой начал подниматься черный дым. Сообщалось, что в общей сложности дронов было три, они двигались в направлении Москвы. Два объекта вывели из строя в небе над ТиНАО, еще один – над Калужской областью.

Сергей Собянин сообщил об уничтожении всех атаковавших столицу беспилотников. Мэр подчеркнул, что после инцидента пострадавших не выявили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала ситуацию актом терроризма со стороны Украины. Дипломат сообщила о необходимости информирования мирового сообщества о том, что США, Великобритания и Франция спонсируют террористический режим.

Позже в Минобороны РФ заявили, что в целом было пять беспилотников. По данным ведомства, российские системы ПВО ликвидировали четыре дрона в ТиНАО, а также подавили еще один БПЛА в Московской области.

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