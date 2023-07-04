Два беспилотника были сбиты в ТиНАО

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Причиной взрывов, прозвучавших рано утром в ТиНАО, стали беспилотники, которые удалось подавить при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно, всего в направлении Москвы направлялись три БПЛА вертолетного типа. Два из них были подавлены в ТиНАО, еще один – в Калужской области.

Информации о пострадавших или возможных разрушениях пока нет.

Ранее очевидцы сообщили, что в поселении Московский в ТиНАО прозвучали два громких гулких взрыва, после чего над лесополосой поднялся дым.

До этого стало известно, что два человека погибли в результате взрыва на заводе "Скоропусковский синтез" в подмосковном городе Сергиев Посад.