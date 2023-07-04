04:37Происшествия
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках полностью потушили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что открытое горение на территории фабрики ликвидировали в 4:04.
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики произошел вечером 3 июля. Внутри помещения загорелись лакокрасочные материалы.
Через некоторое время огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!