Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках полностью потушили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что открытое горение на территории фабрики ликвидировали в 4:04.

Пожар в здании бывшей мебельной фабрики произошел вечером 3 июля. Внутри помещения загорелись лакокрасочные материалы.

Через некоторое время огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров.