Режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Фото: ТАСС/пресс-служба Авиалесоохраны РФ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на всей территории Якутии из-за лесных пожаров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Аномальная жаркая погода и грозовая активность стали причиной увеличения лесных пожаров в Якутии. В связи с этим на всей территории региона объявлен режим ЧС", – говорится в сообщении.

По информации местных властей, площадь возгорания леса сейчас составляет более 61,16 тысячи гектаров. Кроме того, в регионе фиксируются два ландшафтных пожара на площади 3,2 тысячи гектаров.

Ежедневно спасатели тушат от 10 до 20 пожаров, при этом их число по-прежнему растет на 30 в день из-за погодных условий. Всего в регионе 110 открытых очагов возгорания. Большинство из них располагаются на труднодоступных территориях.

До этого спасатели зафиксировали лесной пожар на 7,1 тысячи гектаров в Егорьевском районе Алтайского края. Возгорание началось в Лебяжинском лесничестве и позже распространилось на близлежащие зеленые территории. В борьбе с огнем задействовали 256 человек и 100 единиц техники.



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