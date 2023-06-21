Путин поручил рассмотреть вопрос уголовного наказания за намеренные поджоги лесов в РФ

Фото: МЧС России

Владимир Путин на совещании с членами российского правительства поручил рассмотреть идею о введении уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности или лесов, следует из сообщения на сайте Кремля.

Речь идет о применении наказания вне зависимости от наступившего ущерба. Ответственным за поручение стал председатель правительства Михаил Мишустин.

Во время совещания Путин также призвал обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей. Регионы пострадали от пожаров в апреле – мае.

Президент поручил оказать финансовую поддержку жителям в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, а также предоставить выплату единовременных пособий гражданам, здоровью которых причинен вред. Срок реализации назначен до 1 июля этого года.

В конце апреля в Курганской области произошло 25 пожаров. По словам губернатора Вадима Шумкова, 78% возгораний пришли в область из других регионов. 10 мая все угрожавшие населенным пунктам пожары удалось ликвидировать.

По информации МЧС по Курганской области, ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась.

Жителям Свердловской области рекомендовали не выходить на улицу из-за лесных пожаров