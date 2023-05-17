Путин поручил до начала холодов решить вопрос с жильем в пострадавших от пожаров регионах

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Владимир Путин дал поручение до начала холодов обеспечить жильем жителей пострадавших от природных пожаров регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях указанных субъектов РФ, до начала отопительного сезона", – говорится в перечне поручений по итогам совещания с кабмином 2 мая.

Первый доклад по итогам реализации поставленной задачи президент ждет до 1 сентября этого года, далее отчеты должны будут предоставляться ежемесячно.

Глава государства также поручил властям указанных регионов совместно с кабмином и МЧС РФ провести оценку ущерба, причиненного пожарами. Речь идет прежде всего об ущербе имуществу граждан, соцобъектам и инфраструктуре. Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июня 2023 года.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков предложил оказать дополнительную разовую материальную помощь гражданам, которые пострадали в результате пожаров на Урале. Министр напомнил, что в Свердловской, Курганской и Тюменской областях из-за пожаров оказались повреждены более шести тысяч строений, в том числе 802 жилых дома.

